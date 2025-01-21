Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Phát Triển Sáng Tạo
- Hà Nội:
- 51 Trần Nhân Tông,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm và phụ trách bộ phận Marketing
Tham mưu cho Ban giám đốc: Chiến lược, kế hoạch và quy trình quy định liên quan đến hoạt động marketing và truyền thông
Xây dựng thực thi chiến lược phát triển thương hiệu
Xây dựngkế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động marketing. Theo dõi, kiểm soát chi phí thực hiện các hoạt động Marketing
Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chiến dịch Marketing theo định hướng chiến lược và kế hoạch đã được phê duyệt theo tuần, tháng, quý, năm
Quản trị các kênh thông tin của bệnh viện: Website, facebook, Youtube,...
Xây dựng, thiết kế và sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm, tài liệu, tư liệu truyền thông,...
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn sâu về xây dựng thương hiệu và truyền thông (PR/Branding). Có góc nhìn và hiểu rõ về Customer Insight ngành. Am hiểu các kênh Digital Marketing (Facebook, Google,Youtube...)
Ưutiên: Nam có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị tríMarketing tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế/ chăm sóc sức khỏe
Phong thái chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, lịch thiệp, có ý thức cao về tư duy dịch vụ.
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Sáng Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
Được làm việc trong môi trườngy tếnăng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo kiến thức về dịch vụ y tế của bệnh viện một cách bài bản
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa, cơ hội rộng mở thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Sáng Tạo
