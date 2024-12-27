Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 37 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Xây dựng chiến lược Performance Marketing: Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược quảng cáo trả phí trên các kênh như Google, Facebook, Instagram, Zalo và các nền tảng khác nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh

Quản lý và tối ưu hóa chiến dịch: Đảm bảo hiệu suất tối ưu của các chiến dịch bằng cách theo dõi dữ liệu, phân tích và điều chỉnh các yếu tố quảng cáo như đối tượng, ngân sách, mẫu quảng cáo và vị trí hiển thị

Quản lý ngân sách quảng cáo: Phân bổ ngân sách hợp lý, theo dõi chi phí và lợi nhuận để đảm bảo tối ưu hoá ROI

Phân tích và báo cáo hiệu suất: Theo dõi, đánh giá và lập báo cáo chi tiết về các chỉ số chính (KPIs) như CPA, ROAS, CLTV, và các yếu tố khác. Đề xuất cải tiến và điều chỉnh để tối ưu hóa kết quả

Phối hợp với các nhóm khác: Làm việc với bộ phận nội dung và thiết kế để tạo ra các chiến dịch quảng cáo thu hút, đảm bảo thông điệp nhất quán và phù hợp với mục tiêu chiến lược

Nghiên cứu và áp dụng xu hướng mới: Cập nhật và áp dụng những xu hướng, công cụ và nền tảng quảng cáo mới nhất để giữ vững lợi thế cạnh tranh

Đề xuất các ý tưởng mới, khai thông kênh mới để mở rộng tệp khách hàng/học viên cho Sao Ly Beauty & Academy

Giám sát hiệu quả thực thi công việc của nhân sự

Đào tạo các nhân sự từ cấp độ thực tập sinh tới cấp độ chuyên viên

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing với ít nhất 6 tháng tập trung vào Performance Marketing

Kỹ năng phân tích: Kỹ năng phân tích mạnh mẽ, có khả năng sử dụng các công cụ như Google Analytics, Data Studio, Facebook Ads Manager và các nền tảng đo lường khác để theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch

Kỹ năng dùng công cụ: Các công cụ Martech, AI

Tư duy chiến lược và kỹ thuật số: Có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số phức tạp

Có khả năng lãnh đạo, khả năng hướng dẫn và phát triển đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả, đặc biệt là trong việc trình bày kết quả và khuyến nghị cải tiến

Tại Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 9h00 – 18h00 (Từ Thứ 2 – Thứ 7), nghỉ trưa 2 tiếng

Lương cơ bản: 15.000.000 – 22.000.000 VNĐ/tháng (tuỳ theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa: 780.000/tháng

Phụ cấp đi lại: 500.000/tháng

Thưởng chuyên cần và % doanh thu theo KPI của công ty

Thời gian thử việc: 1 – 2 tháng (tuỳ theo năng lực), lương thử việc bằng 85% mức lương chính thức

Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ (Khi hết thời gian thử việc)

Nghỉ phép hàng năm theo quy định

Được thưởng sinh nhật, lễ tết, lương tháng 13

Cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và thăng tiến nghề nghiệp

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đầy thử thách và cơ hội học hỏi

