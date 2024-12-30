Tuyển Nhân viên Marketing Capstone Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Chuyên viên Marketing làm việc tại văn phòng Hà Nội, chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh/ Marketing trên phạm vi toàn quốc, phục vụ các khách hàng cá nhân và các trường.

Ứng cử viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc marketing, và các nhiệm vụ khác được giao bởi nhóm Marketing, Quản lý văn phòng trực thuộc và BOD

Công việc và nhiệm vụ cụ thể

● Xây dựng và phát triển chiến lược Marketing cho các hoạt động và dịch vụ của công ty.

● Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing và sales tới các thị trường tiềm năng

● Hỗ trợ phát triển và tìm hiểu các dịch vụ và hoạt động mới

● Sáng tạo, biên soạn những nội dung có chất lượng cao cho các kênh: website, báo chí, Quảng cáo và các nội dung ngắn hàng ngày trên các kênh xã hội như: Facebook, Instagram, Tiktok, …

● Triển khai chiến dịch marketing và phát triển thương hiệu công ty thông qua các công cụ như SEO/SEM, quảng cáo trực tuyến.

● Chạy và theo dõi kết quả các quảng cáo trên các kênh xã hội như Facebook/ Instagram/ Zalo/ Tiktok/ Google và các kênh khác.

● Phân tích số liệu và chuẩn bị dự trù kinh phí, tối ưu hoá chi phí và hiệu quả cho các chiến dịch marketing cho công ty, cũng như các khách hàng là các trường.