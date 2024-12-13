Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 8 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên các nền tảng Facebook, Google, Youtube, Tiktok.....

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên ngân sách của công ty

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng

Theo dõi, đánh giá để tối ưu hình ảnh/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và báo cáo tiến độ hằng tuần với team.

Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chủ động trong công việc và liên tục học hỏi.

- Trình độ học vấn: sinh viên năm 3-4, hoặc mới tốt nghiệp đại học ( ưu tiên chuyên nghành MKT, kinh tế....), yêu thích content và digital

- Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông là một lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc

Được tham gia các khóa ĐÀO TẠO chuyên nghiệp

Được tiếp cận về các quy trình làm việc có hệ thống khoa học.

Cơ hội thể hiện bản thân không giới hạn, thách thức và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến, định hướng sự nghiệp rõ ràng.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, team building, du lịch hàng năm, các chương trình teabreak, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc

