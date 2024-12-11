Tuyển Nhân viên Marketing Phòng khám nha khoa iMed làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Phòng khám nha khoa iMed
- Hà Nội: tầng 3 tòa nhà 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung và quản lý các kênh truyền thông trực tuyến như website và các nền tảng mạng xã hội của phòng khám (facebook, tiktok, youtube, zalo...)
Chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu thông qua các hoạt động gửi email, tin nhắn chăm sóc, tổ chức sự kiện, hội thảo hoặc chương trình khuyến mãi...
Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ (tổ chức các sự kiện tất niên, sinh nhật, khen thưởng...), xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Theo dõi, phân tích các chỉ số và định kỳ báo cáo với cấp quản lý
Những công việc khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo trong việc tạo nội dung.
Kiến thức về các công cụ marketing trực tuyến (SEO, Google Ads, Facebook Ads, v.v.).
Khả năng phân tích dữ liệu
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập, làm việc nhóm
Có kiến thức trong ngành nha khoa là một lợi thế
Tại Phòng khám nha khoa iMed Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 50.000VND/ngày
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương
Ưu đãi đặc biệt cho bản thân và gia đình khi sử dụng dịch vụ tại phòng khám
Nghỉ lễ, phép và các chế độ theo quy định của Nhà nước/ Phòng khám
Được tham gia các khóa đào tạo tại phòng khám
Thưởng các ngày lễ tết và thưởng hiệu quả công việc
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch ít nhất 2 lần/năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám nha khoa iMed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI