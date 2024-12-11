Tuyển Nhân viên Marketing Phòng khám nha khoa iMed làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 3 tòa nhà 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung và quản lý các kênh truyền thông trực tuyến như website và các nền tảng mạng xã hội của phòng khám (facebook, tiktok, youtube, zalo...)

Chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu thông qua các hoạt động gửi email, tin nhắn chăm sóc, tổ chức sự kiện, hội thảo hoặc chương trình khuyến mãi...

Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ (tổ chức các sự kiện tất niên, sinh nhật, khen thưởng...), xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Theo dõi, phân tích các chỉ số và định kỳ báo cáo với cấp quản lý

Những công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng

Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo trong việc tạo nội dung.

Kiến thức về các công cụ marketing trực tuyến (SEO, Google Ads, Facebook Ads, v.v.).

Khả năng phân tích dữ liệu

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập, làm việc nhóm

Có kiến thức trong ngành nha khoa là một lợi thế

Tại Phòng khám nha khoa iMed Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 8.000.000 VND -15.000.000 VND tùy theo kinh nghiệm và năng lực

Phụ cấp ăn trưa 50.000VND/ngày

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương

Ưu đãi đặc biệt cho bản thân và gia đình khi sử dụng dịch vụ tại phòng khám

Nghỉ lễ, phép và các chế độ theo quy định của Nhà nước/ Phòng khám

Được tham gia các khóa đào tạo tại phòng khám

Thưởng các ngày lễ tết và thưởng hiệu quả công việc

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch ít nhất 2 lần/năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám nha khoa iMed

