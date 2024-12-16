Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 125 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, chăm sóc và phát triển Fanpage Facebook nhằm tối ưu hóa doanh thu từ Ad Break.

Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán của Facebook để tăng cường khả năng đề xuất và tương tác cho Fanpage.

Lên kế hoạch, sáng tạo ý tưởng và phát triển nội dung review phim (bao gồm phim tổng tài, phim lẻ, v.v.).

Theo dõi, phân tích hiệu suất Fanpage, báo cáo kết quả và tối ưu hóa chiến lược để đạt được KPI.

Hợp tác với các bộ phận khác để xây dựng chiến lược nội dung và thúc đẩy sự phát triển của Fanpage.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Độ tuổi: 20-28 tuổi

Có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm quản lý Fanpage Facebook, đặc biệt trong mảng review phim (phim tổng tài, phim lẻ).

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Am hiểu thuật toán Facebook và cách tối ưu hóa nội dung cho Ad Break.

Có laptop cá nhân.

Hòa đồng, vui vẻ, có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu khó học hỏi, có chí cầu tiến.

Nhiệt huyết và đam mê sáng tạo nội dung, khai thác Fanpage.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:Lương cứng từ 8-15 triệu + Phụ cấp

Thu nhập:

Chính sách thưởng: thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.

Chính sách thưởng

Chế độ phúc lợi

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cơ hội phát triển sự nghiệp

Các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng,...

Coaching trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành.

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao.

Môi trường làm việcchuyên nghiệp, năng động và đầy thách thức.

Môi trường làm việc

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần

Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Các sự kiện nội bộ hàng tuần, hàng tháng.

Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược

Trở thành nhân tố chủ chốt trong các dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình nhân sự.

Tham gia vào các dự án quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin