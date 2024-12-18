Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Phối hợp cùng Lead xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể và Kế hoạch hàng tháng của các dự án được giao

Phối hợp triển khai các hạng mục đã được phê duyệt trong kế hoạch, theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động

Phối hợp cùng UA theo dõi, phân tích chỉ số của dự án để điều chỉnh, tối ưu các dự án được giao

Trực tiếp chạy Digital Branding và ASA cho các dự án được giao

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh

Đầu mối MKT làm việc với các team và bộ phận nội bộ công ty

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức về Marketing tổng thể, am hiểu về digital marketing, user acquisition marketing và branding marketing

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành Game

Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có khả năng đọc và phân tích số liệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT,các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 5 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến thứ mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm

Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm

Cácsự kiện nội bộ đa dạng

Đượccung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin