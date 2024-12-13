Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, kế hoạch cho các chiến dịch Marketing của công ty phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu;

- Có thể chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, Google, Tiktok, Website... (không bắt buộc)

- Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý nội dung quảng cáo (ý tưởng về content, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh - video);

- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu giúp tiếp cận khách hàng, tìm kiếm và tối ưu tệp khách hàng tiềm năng.

- Trực fanpage và tư vấn khách sử dụng dịch vụ của công ty, truyền đạt thông tin cho các bộ phận liên quan.

- Gặp gỡ đối tác và khách hàng thuyết trình về chính sách công ty

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên;

- Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng lên ý tưởng, quay dựng, biên tập Video cơ bản

- Ưu tiên có khả năng làm các công việc liên quan đến thiết kế Poster, tờ rơi, voucher... (có form sẵn)

- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;

- Chịu được áp lực công việc.

- Vui vẻ, hòa đồng, tinh thần teamwork tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty.

- Phép năm theo quy định.

- Quà thưởng các dịp lễ ( lễ Tết, sinh nhật, Quốc Khánh,...)

- Được cấp máy laptop, và các thiết bị khác phục vụ cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

