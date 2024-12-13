Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Barun Vina
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, kế hoạch cho các chiến dịch Marketing của công ty phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu;
- Có thể chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, Google, Tiktok, Website... (không bắt buộc)
- Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý nội dung quảng cáo (ý tưởng về content, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh - video);
- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu giúp tiếp cận khách hàng, tìm kiếm và tối ưu tệp khách hàng tiềm năng.
- Trực fanpage và tư vấn khách sử dụng dịch vụ của công ty, truyền đạt thông tin cho các bộ phận liên quan.
- Gặp gỡ đối tác và khách hàng thuyết trình về chính sách công ty
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên;
- Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng lên ý tưởng, quay dựng, biên tập Video cơ bản
- Ưu tiên có khả năng làm các công việc liên quan đến thiết kế Poster, tờ rơi, voucher... (có form sẵn)
- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;
- Chịu được áp lực công việc.
- Vui vẻ, hòa đồng, tinh thần teamwork tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty.
- Phép năm theo quy định.
- Quà thưởng các dịp lễ ( lễ Tết, sinh nhật, Quốc Khánh,...)
- Được cấp máy laptop, và các thiết bị khác phục vụ cho công việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: DP07, Khu biệt thự song lập Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

