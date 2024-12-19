Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Lãnh đạo và phát triển đội ngũ.
- Quy hoạch, biên tập, chuẩn hoá Profile của cả hệ thống Tân Phát Etek (Công ty mẹ và các cty con).
- Quy hoạch, biên tập, chuẩn hoá tài liệu phục vụ bán hàng theo từng lĩnh vực công ty kinh doanh hoặc theo từng nhóm sản phẩm.
- Quy hoạch, biên tập nội dung giao diện, cấu trúc hệ thống Website của hệ thống Tân Phát Etek.
- Quy hoạch, biên tập nội dung giao diện, cấu trúc hệ thống các nền tảng xã hội ( Zalo, Youtube, Fanpape, tiktok...).
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống Website và các trang nền tảng xã hội theo quy hoạch và tiến độ đề ra.
- Tổ chức quản trị, chăm sóc hệ thống Website và các trang nền tảng xã hội.
- Sáng tạo nội dung, bài viết, video cho hoạt động quảng bá sản phẩm, nhận diện thương hiệu.
- Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing online.
- Phân tích báo cáo, đo lường hiệu quả.
- Quản lý thông tin khách hàng (email khách hàng, số điện thoại, thông tin liên hệ,...) để xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc khách hàng đảm bảo đúng, đủ và kịp thời;
- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc và lãnh đạo phòng phát triển kinh doanh giao phó.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh
- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc cao hơn
- Hiểu và áp dụng được 7 công cụ trong marketing
- Có năng lực lãnh đạo, phát triển đội ngũ
- Hiểu biết và sử dụng thành thạo ít nhất 1 trong các công cụ AI hiện hành.
- Hiểu rõ các phương pháp, các tiêu chuẩn kỹ thuật để tối ưu hoá hiệu quả quảng bá, nhận diện thương hiệu trên hệ thống Website và các nền tảng xã hội ...
- Có khả năng tổ chức và phối hợp công việc trong nhóm và các bộ phận, phòng ban.
- Thành thạo các kỹ năng văn phòng (Word, excel, powerpoint,...)
- Kỹ năng thuyết trình tốt

Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận, phụ thuộc vào năng lực và hiệu quả công việc ( 17 - 22tr);
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo quy định của Luật lao động. Công ty cung cấp bổ sung thêm gói Healthcare của PVI;
- Ăn trưa tại canteen Công ty (miễn phí);
- Thưởng các dịp lễ, tết, dịp kỷ niệm cá nhân như sinh nhật, 20/10,8/3, tết thiếu nhi, rằm trung thu...
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Du xuân, nghỉ mát, teambuilding theo kế hoạch của công ty;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại; Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội tâm, kiến thức, kỹ năng phát triển bản thân.
- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của CLB, hoạt động Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

