Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 TTA – Biệt thự liền kề 319, phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Có khả năng lập kế hoạch truyền thông, xây dựng các chiến dịch truyền thông cho các nền tảng quảng cáo
Có khả năng viết bài trong lĩnh vực nội thất, quản trị và chăm sóc Website và Fanpage, youtube, tik tok, zalo...trả lời tương tác với Khách Hàng.
Áp dụng một số nghiệp vụ Digital Marketing có liên quan khi viết bài.
Biết chạy quảng cáo good Ad, facebook Ad...
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 22 trở lên có kinh nghiệm làm chuyên môn ít nhất 1 năm. Ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực có liên quan marketing.
Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm
Có kiến thức cơ bản về Marketing, Tiếng Anh, Am hiểu về lĩnh vực Nội Thất, xây dựng là một lợi thế.
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm Photoshop (hoặc các phần mềm khác)
Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng trình bày rõ rang, mạch lạc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 8 – 15 triệu/ tháng (tùy năng lực)
Phụ Cấp Ăn Trưa: 30k/bữa
Được hưởng & thưởng ngày lễ theo quy định, được hưởng % hoa hồng theo DSBH.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty như: thưởng theo thành tích, thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 đến 12h, Chiều từ 13h đến 17h, từ sáng thứ hai đến hết thứ bảy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AN CƯỜNG T&T

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 69 -TTC, Khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

