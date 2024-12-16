Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27A, Ngõ 22, Tả Thanh Oai,Hà Nội, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Marketing cho hệ thống các doanh nghiệp sản xuất Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn

+ Đề xuất và tham gia lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing của Công ty

+ Xây dựng Kế hoạch Marketing theo quý, năm/dự án cho các sản phẩm dịch vụ và thương hiệu Công ty

+ Lập và thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng cáo hiệu quả phù hợp với ngân sách hoạt động của Công ty

- Thực hiện các chiến dịch Marketing theo kế hoạch

+ Thực hiện triển khai các chương trình, chiến dịch Marketing đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng về các hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của Công ty đến với Khách hàng nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu KD của Công ty

+ Tham mưu cho Ban Giám Đốc việc tổ chức các hội thảo khách hàng, tổ chức và tham gia các hội thảo và triển lãm liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty

- Quản lý các kênh truyền thông online của công ty

+ Quản lý website, mạng xã hội, các kênh truyền thông Công ty và chịu trách nhiệm về hình ảnh và nội dung được cập nhật mới nhất

+ Phát triển mở rộng các kênh truyền thông, marketing hiện tại

- Phối hợp thực hiện cùng các phòng ban liên quan

+ Phối hợp cùng phòng Kinh doanh trong công tác tổng hợp nghiên cứu thị trường, đánh giá hiệu quả các sản phẩn thị trường, tham mưu cho trưởng phòng và ban giám đốc định hướng phát triển và đầu tư cho công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, QTKD, ...

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về marketing, các kênh truyền thông

- Kỹ năng thiết kế hình ảnh, edit video

- Kỹ năng viết content

- Giao tiếp tự tin, thuyết phục

- Sáng tạo

- Có khả năng chịu áp lực công việc

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Độ tuổi: Nữ 23 - 29 tuổi

- Có thể làm việc ngoài giờ nếu công việc yêu cầu

Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Min 300.000.000 - 500.000.000 VND/ năm tùy theo năng lực

- Thời gian thử việc: 01 tháng

- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả kinh doanh,...

- Teambuiding, du lịch định kì hằng năm.

- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của người lao động theo Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH, BHTN,...) và các chế độ theo nội quy, quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Eusteel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin