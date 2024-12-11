Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 Richland Southern, 9A ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng chiến lược quảng cáo trên Facebook, TikTok phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên facebook, tiktok,...theo ngân sách, quản lý, vận hành, tối ưu các chiến dịch.

Phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy Fb ads chuyển đổi

Có kinh nghiệm chạy Tiktok ads

Có kinh nghiệm vận hành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12tr + com + phụ cấp

Thử việc 1-2 tháng, lương thử việc 85% lương cơ bản

Môi trường làm việc công bằng, năng động, đảm bảo mọi người có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình

Được tham gia đào tạo về sản phẩm và nâng cao chuyên môn

Được tham gia teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm.

