Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B17 Richland Southern, 9A ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng chiến lược quảng cáo trên Facebook, TikTok phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên facebook, tiktok,...theo ngân sách, quản lý, vận hành, tối ưu các chiến dịch.
Phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chạy Fb ads chuyển đổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9-12tr + com + phụ cấp
Thử việc 1-2 tháng, lương thử việc 85% lương cơ bản
Môi trường làm việc công bằng, năng động, đảm bảo mọi người có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình
Được tham gia đào tạo về sản phẩm và nâng cao chuyên môn
Được tham gia teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
