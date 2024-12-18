Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A4

- BT3 Phố Cao Xuân Huy, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. TikTok Ads:
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo TikTok (VSA, PSA, LSA, chuyển đổi web), đảm bảo đạt KPI được giao.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu các chỉ số Doanh thu, ROAS.
Doanh thu, ROAS
Phối hợp với bộ phận Content, KOC, đề xuất ý tưởng sáng tạo nội dung quảng cáo.
Content, KOC
Thực hiện báo cáo và phối hợp cùng đội vận hành gian hàng để tối ưu TikTok Ads cho gian hàng.
2. Facebook Ads:
Lựa chọn nội dung quảng cáo: Tìm kiếm và chọn lọc nội dung sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu.
Lựa chọn nội dung quảng cáo:
Thiết lập và quản lý chiến dịch: Lựa chọn định dạng quảng cáo phù hợp (hình ảnh, video, carousel,...).
Thiết lập và quản lý chiến dịch:
Theo dõi và tối ưu hóa: Theo dõi hiệu quả chiến dịch hàng ngày và đưa ra phương án cải thiện hiệu quả.
Theo dõi và tối ưu hóa:
Báo cáo kết quả: Lập báo cáo chi tiết về hiệu quả chiến dịch quảng cáo, đề xuất giải pháp tối ưu hóa.
Báo cáo kết quả:

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn sẽ phù hợp nếu:
Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm tại vị trí Facebook Ads hoặc TikTok Ads.
kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm
Đã từng làm trong lĩnh vực smarthome là một lợi thế lớn.
smarthome
Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến: Facebook Ads, TikTok Ads, Landing Page,...
Nhanh nhẹn, sáng tạo, tư duy tốt và có khả năng thích ứng với các xu hướng mới.
Cầu tiến, kỷ luật, trung thực và luôn học hỏi để phát triển bản thân.

Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng:
Mức lương: 7 - 15 triệu/tháng (Lương cứng: 7 - 10 triệu + Thưởng doanh số).
7 - 15 triệu/tháng
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, có lương tháng 13.
Xét tăng lương 6 tháng/lần, minh bạch, không chậm lương.
tăng lương 6 tháng/lần
Đảm bảo quyền lợi đầy đủ:
Đóng BHXH ngay khi trở thành nhân viên chính thức.
BHXH
Hưởng ngày phép và quyền lợi theo quy định pháp luật.
Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và chính sách mua hàng nội bộ.
Môi trường làm việc:
Yêu thích công nghệ và sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc.
Trách nhiệm, tận tâm với mục tiêu cá nhân và mục tiêu công ty.
Không ngừng học hỏi để phát triển giá trị bản thân và doanh nghiệp.
Văn hóa làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Du lịch công ty, team building, và các hoạt động gắn kết nội bộ.
Cơ hội phát triển:
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ với chuyên gia trong ngành.
khóa đào tạo nội bộ
Được đề xuất tài trợ gói học tập chuyên sâu để nâng cao năng lực.
Cơ hội thăng tiến ưu tiên ứng viên nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4-BT3 Phố Cao Xuân Huy , Khu ĐTM Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

