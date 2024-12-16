Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty.

Xây dựng và quản lí page, tài khoản.

Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc ( Chưa có kinh nghiệm sẽ trao đổi lương cụ thể khi phỏng vấn)

Thao tác máy tính nhanh

Kĩ năng giao tiếp

Biết Photoshop và edit hình ảnh, video trên PC

Ham học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + %HH + Thưởng+ Tiền thưởng thụ động từ CSKH. Thu nhập 10 - 30M

Chỗ gửi xe free

Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

