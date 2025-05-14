Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Số 26 Ngã tư Thôn Dân Trù , Xã Yên Phương, Yên Lạc, Huyện Lạc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Lên ý tưởng, xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh Marketing Online cụ thể.

• Làm việc với các đối tác Marketing và các phòng ban để đảm bảo chiến dịch được thực hiện suôn sẻ.

• Thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: viết bài tối ưu SEO, tối ưu website, đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo v.v...

• Tối ưu nội dung Marketing để tăng traffic, tăng chuyển đổi nhằm bán được sản phẩm, dịch vụ.

• Theo dõi sát sao các chiến dịch PPC – Pay Per Click, v.v...

• Liên tục cập nhật nội dung, thông tin mới nhất của chiến dịch để điều chỉnh kịp thời trong trường hợp cần thiết.

• Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của chiến dịch Marketing, rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã hoàn thành.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên mới ra trường hoặc hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong ngành

- Biết sử dụng máy tính, có Smart Phone

- Yêu thích, muốn thử sức với công việc Marketing Online

- Chịu được áp lực công việc

- Nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Cần có 3 đức tính : Chăm chỉ, Trung thực, Hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 5.000.000đ -7.000.000đ

- Có cơ hội được training do những người có kinh nghiệm trong ngành hướng dẫn.

- Được tham gia các hoạt động vui chơi của công ty theo quy định.

- Thưởng theo theo tháng và quý dựa trên chất lượng đầu ra công việc.

- Được đi du lịch hàng năm cùng công ty

⁃ Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MODOBOM QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin