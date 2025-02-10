Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ G-WAY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 212 - 214, ngõ 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thực hiện triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh bán hàng phụ trách

Xây dựng và quản lý chiến dịch quảng cáo

Phân tích thị trường, liên tục cập nhất các xu hướng mới của Marketing trong và ngoài nước, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch quảng cáo

Theo dõi, quản lý chi phí và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên kênh bán hàng

Tổng hợp, phân tích báo cáo: Đo lường và báo cáo hiệu quả của chiến dịch

Thực hiện triển khai các nội dung marketing khác theo phân công của quản lý

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Truyền thông,...

Có kinh nghiệm chạy Ads facebook hoặc Tiktok là một lợi thế

Biết edit video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản

Mức lương cứng: 7.000.000 -15.000.000 đồng/tháng

Thu nhập: 30.000.000 đồng/tháng (Thưởng doanh số)

Thời gian thử việc 1 tuần có lương

Phụ cấp tiền ăn + tiền xe

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

