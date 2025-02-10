Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ G-WAY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ G-WAY HOLDINGS
- Hà Nội: 212
- 214, ngõ 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thực hiện triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh bán hàng phụ trách
Xây dựng và quản lý chiến dịch quảng cáo
Phân tích thị trường, liên tục cập nhất các xu hướng mới của Marketing trong và ngoài nước, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch quảng cáo
Theo dõi, quản lý chi phí và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên kênh bán hàng
Tổng hợp, phân tích báo cáo: Đo lường và báo cáo hiệu quả của chiến dịch
Thực hiện triển khai các nội dung marketing khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chạy Ads facebook hoặc Tiktok là một lợi thế
Biết edit video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ G-WAY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 30.000.000 đồng/tháng (Thưởng doanh số)
Thời gian thử việc 1 tuần có lương
Phụ cấp tiền ăn + tiền xe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ G-WAY HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
