Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 147 Lê Văn Tám
- Vạn Phúc
- Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
- Xây dựng nội dung trên fanpage, facebook
- Phối hợp làm việc với team để đảm bảo hiệu quả công việc của phòng Marketing
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nam 20-29 tuổi
- Có laptop để làm việc, chấp nhận sinh viên vừa tốt nghiệp, chờ bằng.
- Tốt nghiệpcao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành .
Tại HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập: 7-25 triệu
- Được đào tạo cầm tay chỉ việc từ kỹ thuật quảng cáo các kênh Digital Marketing đến tổng quan Marketing, Xây dưng thương hiệu.
- Các chế độ thưởng, nghỉ lễ sẽ theo quy định của Công ty
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc: được đánh giá lên nhân viên chính thức khi có đủ năng lực, có cơ hội trở thành teamleader sau 3tháng làm việc...
- Du lịch nghỉ mát, có các hoạt động như đá bóng, teambuilding... thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
