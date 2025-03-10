Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 147 Lê Văn Tám - Vạn Phúc - Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Xây dựng nội dung trên fanpage, facebook

- Phối hợp làm việc với team để đảm bảo hiệu quả công việc của phòng Marketing

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nam 20-29 tuổi

- Có laptop để làm việc, chấp nhận sinh viên vừa tốt nghiệp, chờ bằng.

- Tốt nghiệpcao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành .

Tại HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 7-25 triệu

- Được đào tạo cầm tay chỉ việc từ kỹ thuật quảng cáo các kênh Digital Marketing đến tổng quan Marketing, Xây dưng thương hiệu.

- Các chế độ thưởng, nghỉ lễ sẽ theo quy định của Công ty

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc: được đánh giá lên nhân viên chính thức khi có đủ năng lực, có cơ hội trở thành teamleader sau 3tháng làm việc...

- Du lịch nghỉ mát, có các hoạt động như đá bóng, teambuilding... thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin