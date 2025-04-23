Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa MD Complex Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với bộ phận kinh doanh và quản lý xây dựng kế hoạch marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược marketing hiệu quả.
Thực hiện các hoạt động marketing online như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing…
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.
Phát triển nội dung marketing hấp dẫn, sáng tạo trên các nền tảng khác nhau.
Xây dựng và quản lý ngân sách marketing.
Báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ cho cấp trên.
Tham gia các sự kiện, triển lãm để quảng bá sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.
Hiểu biết về các kênh marketing online và offline.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.
Sáng tạo, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ marketing online như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads… là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

