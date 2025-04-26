Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
- Hà Nội: LK 01
- 07 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads để đẩy mạnh doanh số.
Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads
Chạy quảng cáo theo ngân sách công ty, đảm bảo hiệu suất tốt nhất với chi phí tối ưu.
Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh chiến lược để tối ưu CTR, CPA, ROAS.
CTR, CPA, ROAS
Theo dõi và báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất phương án cải thiện.
Phối hợp với team content để sản xuất nội dung quảng cáo phù hợp với từng nền tảng.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng quảng cáo và hành vi khách hàng để tối ưu hiệu suất.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm
Facebook, TikTok, Shopee
Từng chạy ngân sách trung bình 50 triệu/tháng
Thành thạo các công cụ quảng cáo: Meta Business Suite, TikTok Ads Manager, Shopee Ads.
Meta Business Suite, TikTok Ads Manager, Shopee Ads
Hiểu rõ cách tối ưu ngân sách, target khách hàng, phân tích số liệu.
tối ưu ngân sách, target khách hàng, phân tích số liệu
Có tư duy marketing, bắt trend tốt, hiểu hành vi mua sắm trên Shopee.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy đơn Shopee, tiktok, tối ưu quảng cáo trên sàn thương mại điện tử.
chạy đơn Shopee, tiktok, tối ưu quảng cáo trên sàn thương mại điện tử
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Thưởng cuối năm, lễ, Tết, sinh nhật, và các hoạt động thú vị khác trong năm
Teambuilding, tiệc Công ty
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc; Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI