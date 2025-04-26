Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 01

- 07 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads để đẩy mạnh doanh số.
Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads
Chạy quảng cáo theo ngân sách công ty, đảm bảo hiệu suất tốt nhất với chi phí tối ưu.
Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh chiến lược để tối ưu CTR, CPA, ROAS.
CTR, CPA, ROAS
Theo dõi và báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất phương án cải thiện.
Phối hợp với team content để sản xuất nội dung quảng cáo phù hợp với từng nền tảng.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng quảng cáo và hành vi khách hàng để tối ưu hiệu suất.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm chạy Ads trên Facebook, TikTok, Shopee (ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp, thương mại điện tử).
kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm
Facebook, TikTok, Shopee
Từng chạy ngân sách trung bình 50 triệu/tháng
Thành thạo các công cụ quảng cáo: Meta Business Suite, TikTok Ads Manager, Shopee Ads.
Meta Business Suite, TikTok Ads Manager, Shopee Ads
Hiểu rõ cách tối ưu ngân sách, target khách hàng, phân tích số liệu.
tối ưu ngân sách, target khách hàng, phân tích số liệu
Có tư duy marketing, bắt trend tốt, hiểu hành vi mua sắm trên Shopee.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy đơn Shopee, tiktok, tối ưu quảng cáo trên sàn thương mại điện tử.
chạy đơn Shopee, tiktok, tối ưu quảng cáo trên sàn thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9 - 12 triệu (đàm phán theo năng lực) + PC ăn trưa + % Doanh thu
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Thưởng cuối năm, lễ, Tết, sinh nhật, và các hoạt động thú vị khác trong năm
Teambuilding, tiệc Công ty
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc; Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352370
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 76 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cp Thương Mại Hmh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cp Thương Mại Hmh Việt Nam
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu JobsGO Recruit
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Sti - Simple Tech Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sti - Simple Tech Investment
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HÀN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Keyence Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH Keyence Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Ney Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Ney Design
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing LG Electronics Development Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LG Electronics Development Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục IXL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục IXL Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phần mềm AFaDa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Phần mềm AFaDa
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH THACO AUTO
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty TNHH TabTab Việt Nam
3 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GOMIE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GOMIE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm