Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 01 - 07 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads để đẩy mạnh doanh số.

Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads

Chạy quảng cáo theo ngân sách công ty, đảm bảo hiệu suất tốt nhất với chi phí tối ưu.

Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh chiến lược để tối ưu CTR, CPA, ROAS.

CTR, CPA, ROAS

Theo dõi và báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất phương án cải thiện.

Phối hợp với team content để sản xuất nội dung quảng cáo phù hợp với từng nền tảng.

Nghiên cứu thị trường, xu hướng quảng cáo và hành vi khách hàng để tối ưu hiệu suất.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm chạy Ads trên Facebook, TikTok, Shopee (ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp, thương mại điện tử).

kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm

Facebook, TikTok, Shopee

Từng chạy ngân sách trung bình 50 triệu/tháng

Thành thạo các công cụ quảng cáo: Meta Business Suite, TikTok Ads Manager, Shopee Ads.

Meta Business Suite, TikTok Ads Manager, Shopee Ads

Hiểu rõ cách tối ưu ngân sách, target khách hàng, phân tích số liệu.

tối ưu ngân sách, target khách hàng, phân tích số liệu

Có tư duy marketing, bắt trend tốt, hiểu hành vi mua sắm trên Shopee.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy đơn Shopee, tiktok, tối ưu quảng cáo trên sàn thương mại điện tử.

chạy đơn Shopee, tiktok, tối ưu quảng cáo trên sàn thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9 - 12 triệu (đàm phán theo năng lực) + PC ăn trưa + % Doanh thu

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Thưởng cuối năm, lễ, Tết, sinh nhật, và các hoạt động thú vị khác trong năm

Teambuilding, tiệc Công ty

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc; Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin