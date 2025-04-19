Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads,...
Thực hiện tối ưu hóa nội dung các game/app (text, hình ảnh, video) trên các store như: Google Play, Apple App Store
Phân tích, lập kế hoạch và triển khai ASO (App Store Optimization) - Nghiên cứu, tối ưu hóa từ khóa và sử dụng các công cụ, phương pháp để đẩy mạnh thứ hạng tìm kiếm, đẩy TOP cho các sản phẩm game, app trên Store
Phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và Appstore.
Tham gia lên ý tưởng, thiết kế Content Marketing (concept, text, image, video...) nhằm tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.
Thường xuyên nghiên cứu thị trường, đối thủ và người dùng để nắm bắt xu hướng, tìm ra các insight, idea quảng cáo hiệu quả và áp dụng vào chiến lược marketing cho sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng làm Marketing mảng Game/App
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng Google, Facebook ...; khai thác được thị trường, cập nhật chính sách và tối ưu được quảng cáo
Hiểu rõ các kiến thức và kỹ năng về ASO và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ ASO
Thành thạo sử dụng một trong những công cụ như App Annie, App Tweak, Thetool...
Ngoài ra có kinh nghiệm làm việc với các network khác như Unity, Applovin, Mintegral, Ironsource,... là một lợi thế lớn
Tư duy logic tốt; kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá dữ liệu tốt; khả năng nhìn nhận và xử lý vấn đề tốt.
Có khả năng quản lý công việc; teamwork tốt và có thể duy trì, phát triển mối quan hệ với nhiều bên liên quan.
Giao tiếp tiếng Anh khá là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI
lương cứng upto 15M/tháng + thưởng KPI
Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.
Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa B, tòa nhà Sky Central, Số 176 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

