Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Sunsquare, Số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo phục vụ hoạt động tuyển sinh tren các kênh: Facebook, Google, Zalo
Thực hiện lên kế hoạch tối ưu và chuẩn bị nội dung/mẫu quảng cáo
Theo dõi xu hướng video trên Tiktok, Youtube, Facebook để tối ưu nội dung theo trend
Lên kế hoạch ý tưởng và kế hoạch nội dung website, landing page
Các công việc khác theo sự phân công của QL

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 25 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực MKT
Sử dụng thành thao các phần mềm chỉnh sửa ảnh cơ bản
Có khả năng làm content MKT, mẫu quảng cáo
Có khả năng chạy quảng cáo theo kế hoạch

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12,000,000 – 14,000,000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Được cung cấp trang thiết bị làm việc
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, team building, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng từ đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C10, khu đấu giá 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

