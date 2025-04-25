Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Sunsquare, Số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo phục vụ hoạt động tuyển sinh tren các kênh: Facebook, Google, Zalo

Thực hiện lên kế hoạch tối ưu và chuẩn bị nội dung/mẫu quảng cáo

Theo dõi xu hướng video trên Tiktok, Youtube, Facebook để tối ưu nội dung theo trend

Lên kế hoạch ý tưởng và kế hoạch nội dung website, landing page

Các công việc khác theo sự phân công của QL

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 25 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực MKT

Sử dụng thành thao các phần mềm chỉnh sửa ảnh cơ bản

Có khả năng làm content MKT, mẫu quảng cáo

Có khả năng chạy quảng cáo theo kế hoạch

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12,000,000 – 14,000,000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, team building, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng từ đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin