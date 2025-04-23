Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
- Hà Nội: 280 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee ads).
Quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mã xạng hội
Tăng trưởng doanh thu và nhận diện thương hiệu qua kênh digital.
Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch Marketing để tối ưu hiệu quả.
Đưa ra các khuyến nghị cải thiện dựa trên dữ liệu khách hàng, hành vi mua sắm, và hiệu suất chiến dịch.
Theo dõi và tối ưu hiệu quả quảng cáo (ROI, CTR, CPA…).
Báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải thiện.
Cung cấp báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng Marketing và các nhóm khác để tối ưu chiến lược.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Cập nhập những chính sách thay đổi của nền tảng Facebook, Tiktok, Google, Youtube,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI