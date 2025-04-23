Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee ads).

Quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mã xạng hội

Tăng trưởng doanh thu và nhận diện thương hiệu qua kênh digital.

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch Marketing để tối ưu hiệu quả.

Đưa ra các khuyến nghị cải thiện dựa trên dữ liệu khách hàng, hành vi mua sắm, và hiệu suất chiến dịch.

Theo dõi và tối ưu hiệu quả quảng cáo (ROI, CTR, CPA…).

Báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải thiện.

Cung cấp báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng Marketing và các nhóm khác để tối ưu chiến lược.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Cập nhập những chính sách thay đổi của nền tảng Facebook, Tiktok, Google, Youtube,...