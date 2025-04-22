Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung: hình ảnh, video, tex trên các nền tảng, các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo (banner, poster,...) gồm lên kịch bản, nội dung và chỉnh sửa thiết kế.

Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty

Đảm bảo thiết kế đúng định hướng thương hiệu và truyền tải đúng thông điệp

Thực hiện các yêu cầu theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa và các chuyên ngành liên quan

Có tư duy hình ảnh và thẩm mỹ tốt

Có các kỹ năng như design các ấn phẩm social, có khả năng quay chụp, edit video

Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng phương tiện kỹ thuật số (Google, Facebook, Tiktok, Youtube...)

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Được đào tạo và hướng dẫn bởi Chuyên gia Marketing

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc từ T2-T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

