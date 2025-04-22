Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung: hình ảnh, video, tex trên các nền tảng, các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo (banner, poster,...) gồm lên kịch bản, nội dung và chỉnh sửa thiết kế.
Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty
Đảm bảo thiết kế đúng định hướng thương hiệu và truyền tải đúng thông điệp
Thực hiện các yêu cầu theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa và các chuyên ngành liên quan
Có tư duy hình ảnh và thẩm mỹ tốt
Có các kỹ năng như design các ấn phẩm social, có khả năng quay chụp, edit video
Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng phương tiện kỹ thuật số (Google, Facebook, Tiktok, Youtube...)
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Được đào tạo và hướng dẫn bởi Chuyên gia Marketing
Chuyên gia Marketing
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc từ T2-T7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
