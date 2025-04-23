Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa Technosoft, 8/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung truyền thông: Viết bài PR, thông cáo báo chí, phỏng vấn, và nội dung chuyên sâu về các xu hướng AI, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp.

Phát triển quan hệ báo chí: Làm việc với phóng viên, biên tập viên, đơn vị truyền thông trong lĩnh vực công nghệ, khởi nghiệp, kinh doanh.

Triển khai và theo dõi chiến dịch PR: Giám sát quá trình đăng tải, thu thập dữ liệu truyền thông, phân tích hiệu quả chiến dịch.

Phối hợp xử lý khủng hoảng: Hỗ trợ truyền thông khủng hoảng, đảm bảo thông tin nhất quán và tích cực.

Đồng hành cùng chiến lược marketing: Làm việc với team marketing, content, sản phẩm để đảm bảo định vị thương hiệu “Nền tảng AI quản trị doanh nghiệp số 1”.

Lập kế hoạch và triển khai: Tổ chức các sự kiện như AI Summit, workshop đào tạo doanh nghiệp, talkshow công nghệ, họp báo ra mắt sản phẩm.

Điều phối nhân sự và đơn vị cung cấp: Làm việc với venue, MC, diễn giả, đơn vị kỹ thuật, truyền thông...

Đánh giá sau sự kiện: Tổng hợp số liệu tham dự, phản hồi, báo chí đưa tin và đề xuất cải tiến cho các chương trình kế tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực PR, báo chí hoặc tổ chức sự kiện.

Kỹ năng viết tốt: Có khả năng viết bài PR, thông cáo báo chí, nội dung truyền thông hấp dẫn và chuyên nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ báo chí: Có kinh nghiệm làm việc với phóng viên, đối tác truyền thông, diễn giả.

Kỹ năng tổ chức sự kiện: Lập kế hoạch, điều phối, xử lý tình huống linh hoạt.

Quản lý đa nhiệm: Xử lý tốt nhiều đầu việc trong môi trường năng động và áp lực cao.

Ưu tiên: Ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, công nghệ, phần mềm SaaS hoặc quản trị doanh nghiệp.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng & hoa hồng: Theo hiệu quả chiến dịch và chỉ số KPIs

Lương tháng 13, đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Review tăng lương định kỳ: 6 tháng/lần

Môi trường năng động: Đồng nghiệp thân thiện, startup công nghệ sáng tạo, không ngừng đổi mới

Đào tạo & phát triển: Cơ hội học tập chuyên sâu về AI, công nghệ, kỹ năng truyền thông chiến lược

Công nhận đóng góp: Ghi nhận thành tích, thưởng nóng theo chiến dịch, cơ hội phát triển lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin