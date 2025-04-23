Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Technosoft, 8/15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung truyền thông: Viết bài PR, thông cáo báo chí, phỏng vấn, và nội dung chuyên sâu về các xu hướng AI, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp.
Xây dựng nội dung truyền thông:
Phát triển quan hệ báo chí: Làm việc với phóng viên, biên tập viên, đơn vị truyền thông trong lĩnh vực công nghệ, khởi nghiệp, kinh doanh.
Phát triển quan hệ báo chí:
Triển khai và theo dõi chiến dịch PR: Giám sát quá trình đăng tải, thu thập dữ liệu truyền thông, phân tích hiệu quả chiến dịch.
Triển khai và theo dõi chiến dịch PR:
Phối hợp xử lý khủng hoảng: Hỗ trợ truyền thông khủng hoảng, đảm bảo thông tin nhất quán và tích cực.
Phối hợp xử lý khủng hoảng:
Đồng hành cùng chiến lược marketing: Làm việc với team marketing, content, sản phẩm để đảm bảo định vị thương hiệu “Nền tảng AI quản trị doanh nghiệp số 1”.
Đồng hành cùng chiến lược marketing:
Lập kế hoạch và triển khai: Tổ chức các sự kiện như AI Summit, workshop đào tạo doanh nghiệp, talkshow công nghệ, họp báo ra mắt sản phẩm.
Lập kế hoạch và triển khai:
Điều phối nhân sự và đơn vị cung cấp: Làm việc với venue, MC, diễn giả, đơn vị kỹ thuật, truyền thông...
Điều phối nhân sự và đơn vị cung cấp:
Đánh giá sau sự kiện: Tổng hợp số liệu tham dự, phản hồi, báo chí đưa tin và đề xuất cải tiến cho các chương trình kế tiếp.
Đánh giá sau sự kiện:

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực PR, báo chí hoặc tổ chức sự kiện.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng viết tốt: Có khả năng viết bài PR, thông cáo báo chí, nội dung truyền thông hấp dẫn và chuyên nghiệp.
Kỹ năng viết tốt:
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ báo chí: Có kinh nghiệm làm việc với phóng viên, đối tác truyền thông, diễn giả.
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ báo chí:
Kỹ năng tổ chức sự kiện: Lập kế hoạch, điều phối, xử lý tình huống linh hoạt.
Kỹ năng tổ chức sự kiện:
Quản lý đa nhiệm: Xử lý tốt nhiều đầu việc trong môi trường năng động và áp lực cao.
Quản lý đa nhiệm:
Ưu tiên: Ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, công nghệ, phần mềm SaaS hoặc quản trị doanh nghiệp.
Ưu tiên:
AI, công nghệ, phần mềm SaaS hoặc quản trị doanh nghiệp.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Lương:
Thưởng & hoa hồng: Theo hiệu quả chiến dịch và chỉ số KPIs
Thưởng & hoa hồng:
Lương tháng 13, đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Lương tháng 13
BHXH đầy đủ
Review tăng lương định kỳ: 6 tháng/lần
Review tăng lương định kỳ:
Môi trường năng động: Đồng nghiệp thân thiện, startup công nghệ sáng tạo, không ngừng đổi mới
Môi trường năng động:
Đào tạo & phát triển: Cơ hội học tập chuyên sâu về AI, công nghệ, kỹ năng truyền thông chiến lược
Đào tạo & phát triển:
Công nhận đóng góp: Ghi nhận thành tích, thưởng nóng theo chiến dịch, cơ hội phát triển lên vị trí quản lý
Công nhận đóng góp:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa Technosoft, số 8 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

