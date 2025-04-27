Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN
- Hà Nội: Đ. Số 15, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 16 Triệu
Trực tiếp xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Zalo, IG…)
Phối hợp các bộ phận liên quan lên ý tưởng cho các kế hoạch quảng cáo, thiết kế hình ảnh, video, catalogue… sản phẩm.
Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện các chương trình khuyến mãi, tri ân, chăm sóc khách hàng.
Báo cáo cấp quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan
Tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo nghiệp vụ… của công ty
Làm việc giờ hành chính.
Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm marketing, chụp ảnh, quay video là lợi thế.
Độ tuổi từ 21 – 26.
Có laptop cá nhân.
Có tinh thần cầu tiến, tư duy logic tốt.
Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN Thì Được Hưởng Những Gì
Chưa có kinh nghiệm hỗ trợ học việc 3M/tháng.
Sản phẩm có vị thế tốt
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
Tham gia các hoạt động teambuilding
Có lộ trình thăng tiến lên các vị trí lead
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HUYỀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
