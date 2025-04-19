Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HIKAWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3A, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Biên tập, quản lý nội dung, hình ảnh cho các kênh truyền thông, viết bài chăm sóc Fanpage, group Facebook , Website của Công ty.

Lên ý tưởng kết hợp với đối tác thiết kế ấn phẩm truyền thông của công ty

Phối hợp lên maket biển bảng, quầy kệ, tìm đối tác thi công cho nhà phân phối, đại lý công ty

Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện, truyền thông...của Công ty.

Quản lý, liên hệ đối tác làm quà tặng cho khách hàng như áo, mũ, túi giấy, catalog, cốc…

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức Marketing căn bản và phân tích thị trường truyền thông

Có 2 năm kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên mạng xã hội.

Chủ động, cầu tiến trong công việc. Luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp trái chiều.

Có thế mạnh về việc làm nội dung, thể hiện qua một tư duy Marketing sắc sảo & kỹ năng viết bài thành thạo trên nhiều nền tảng nội dung khác nhau.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HIKAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh. Lương cứng: 9- 12 triệu/tháng

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

Xem xét tăng lương theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc năng động

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HIKAWA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin