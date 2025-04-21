Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOLINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chạy quảng cáo đa nền tảng thực chiến, theo dõi, tìm kiếm khách hàng, tối ưu data cho khối kinh doanh

Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, hiệu quả của quảng cáo

Tối ưu ngân sách

Quản lý chi phí, ngân sách quảng cáo

Trực tiếp thực hiện triển khai các chiến dịch quảng cáo tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Có khả năng xử lý tình huống tốt và linh hoạt.

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sàng tham gia các dự án mới mang tính thách thức cao.

Tại CÔNG TY TNHH MOLINA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi

Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ liên tục.

Hưởng đầy đủ chế độ Công ty.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia các hoạt động thể thao giải trí tại văn phòng, các hoạt động dã ngoại, sinh nhật,… được tổ chức thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLINA

