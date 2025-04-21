Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOLINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MOLINA
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Chạy quảng cáo đa nền tảng thực chiến, theo dõi, tìm kiếm khách hàng, tối ưu data cho khối kinh doanh
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, hiệu quả của quảng cáo
Tối ưu ngân sách
Quản lý chi phí, ngân sách quảng cáo
Trực tiếp thực hiện triển khai các chiến dịch quảng cáo tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Có khả năng xử lý tình huống tốt và linh hoạt.
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sàng tham gia các dự án mới mang tính thách thức cao.
Tại CÔNG TY TNHH MOLINA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi
Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ liên tục.
Hưởng đầy đủ chế độ Công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các hoạt động thể thao giải trí tại văn phòng, các hoạt động dã ngoại, sinh nhật,… được tổ chức thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
