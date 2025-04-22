Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số CL13, KĐT Nam La Khê, P. La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với đội ngũ marketing xây dựng kế hoạch marketing tổng thể.
Thực hiện các hoạt động marketing online và offline: lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả.
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Zalo, ...).
Viết bài PR, bài quảng cáo, content marketing hấp dẫn, thu hút khách hàng.
Thiết kế các ấn phẩm marketing (catalogue, brochure, poster, ...).
Phân tích số liệu, báo cáo kết quả hoạt động marketing và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện marketing, hội thảo, workshop.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về marketing online và offline.
Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và hấp dẫn.
Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Illustrator, Canva, ...).
Có khả năng phân tích số liệu và báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Đam mê marketing và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 đường số 2 khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

