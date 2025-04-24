Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Mai Chí Thọ, Giang Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lí các trang mạng xã hội của CLB;

Xây dựng, quản lý nội dung bao gồm: Viết nội dung content, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh trên page; viết bài chăm sóc page

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông, digital online/offline;

Mở rộng các kênh chưa khai thác (nếu có);

Quay, chụp, dựng video và thiết kế hình ảnh quảng cáo, poster…;

Thực hiện các Công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 25 tuổi trở lên; có tối thiếu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành MKT, báo chí..hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm MKT phòng gym;

Ưu tiên có khả năng thiết kế bằng Photoshop cơ bản; biết sử dụng các công cụ AI hỗ trợ trong công việc;

Có kinh nghiệm FB Ads;

Biết sử dụng máy ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực);

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao động;

Lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu suất và thưởng khác theo quy định nhà nước;

Được tham gia các hoạt động của công ty, du lịch, team building, hàng năm;

Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ;

Môi trường làm việc năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được tập luyện, sử dụng dịch vụ miễn phí trong CLB.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES

