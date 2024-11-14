Tuyển Marketing Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Marketing Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP Kids Plaza
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty CP Kids Plaza

Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công ty CP Kids Plaza

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C

- TT9

- 6, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lập kế hoạch và tiến độ cho việc xây dựng brand nhãn hàng được phân công phụ trách.
Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch marketing cho nhãn hàng (Xây dựng kênh, bán hàng live, content..)
Khảo sát, phân tích đối thủ cạnh tranh cũng như các cơ hội dựa trên thực tế thị trường, xu hướng khách hàng và mục tiêu phát triển của đối thủ.
Kết nối hoạt động của nhãn hàng (Phòng Mua hàng) với bộ phận bán hàng (Bán lẻ/bán sỉ) và các phòng ban khác một cách hiệu quả.
Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các nhóm (thiết kế, digital Marketing vận hành) và với các cửa hàng của Công ty để triển khai các hoạt động kịp thời, nhằm định hướng khách hàng mục tiêu theo dự định.
Giám sát việc triển khai nhãn hàng, triển khai bán hàng, phân tích nhu cầu thị trường để từ đó đề xuất hành động cho thích hợp.
Hỗ trợ trưởng phòng và bộ phận khác trong việc phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ chuyển đổi ngành hàng
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng,Đại học,...
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Thành thạo excel và các ứng dụng tin học văn phòng khác;
Hiểu biết về thị trường ngành hàng;
Kỹ năng Viết, xây dựng thương hiệu, khả năng xử lý dữ liệu tốt;
Cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty CP Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT và thưởng các ngày lễ, tết, thưởng âm lịch (theo kết quả KD)
Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.
Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I'm Leader, I'm Kidsers...
Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kids Plaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kids Plaza

Công ty CP Kids Plaza

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa CT2, tòa Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, Trung Văn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

