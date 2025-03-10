Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế FOBSTRAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế FOBSTRAN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế FOBSTRAN

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 30 Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Phối hợp với team Marketing xây dựng kế hoạch truyền thông cho công ty và các dự án theo kế hoạch chung.
Quản lý, sáng tạo nội dung trên các nền tảng: Facebook, Tiktok, Website,... (chủ yếu và tập trung chính vào TikTok).
Đề xuất, triển khai các ý tưởng sản xuất hình ảnh, video, ấn phẩm truyền thông.
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin khách hàng.
Thực hiện các hoạt động đánh giá, phân tích hiệu quả các kênh truyền thông, các chỉ số hoạt động quảng cáo, báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý,...
Trực tiếp quản lý Thực tập sinh/ Cộng tác viên.
Hỗ trợ triển khai công việc truyền thông nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn:
Bằng cấp/ Chứng chỉ: Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, hoặc các chuyên ngành kinh tế liên quan VD như: logistics, quản trị kinh doanh,...
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từng làm việc tại các công ty về dịch vụ hoặc xuất nhập khẩu - logistics là một lợi thế.
Đam mê sáng tạo và viết lách, có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, am hiểu về quy tắc phối màu, thường xuyên update các trend thiết kế mới.
Ưu tiên ứng viên có khả năng làm VJ, biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa video cơ bản (Photoshop, Illustrator, Capcut,...) hoặc biết sơ qua về tối ưu Website chuẩn SEO, đọc số liệu quảng cáo (Facebook, TikTok Ads, Google Ads).
Cẩn thận, chỉn chu, chủ động phối hợp với đồng nghiệp và các phòng ban, đóng góp ý kiến chuyên môn, có kỹ năng làm việc nhóm.
Có khả năng đa nhiệm là một lợi thế.
Thái độ/ Tính cách:
Ham học hỏi, chủ động nắm bắt công việc và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Tự tin, năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chịu áp lực công việc.
Nhạy bén với các nội dung trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật xu hướng, phong cách xã hội.

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế FOBSTRAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 14.000.000 VNĐ (tùy năng lực và kinh nghiệm)
Trợ cấp ăn trưa: 1.000.000 VNĐ/ tháng
Hỗ trợ khác: 500.000 VNĐ/ tháng
Tham gia đóng BHXH/ BHYT
Thưởng hiệu suất công việc (KPI) theo quý
Thưởng các dịp lễ, Tết
Review lương 6 tháng 1 lần
12 ngày phép/ năm
Tham gia party cùng công ty hàng tháng
Tham gia du lịch cùng công ty hàng năm
Được tham gia đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực
Môi trường làm việc 100% gen Z, thân thiện, thoải mái và minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế FOBSTRAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 74 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

