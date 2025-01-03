Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đậm BNS
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 73 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến
Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và báo cáo về các chỉ số KPI của chiến dịch marketing
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường
Phối hợp với các bộ phận khác như content, design để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn
Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo ROI tối ưu
Cập nhật các xu hướng và công cụ mới trong lĩnh vực digital marketing
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tử Tế. Chủ động, ham học hỏi
Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tử Tế. Chủ động, ham học hỏi
Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online
Tại Công Ty TNHH Đậm BNS Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương hấp dẫn từ 8-25 triệu đồng/tháng và thưởng vượt trội: Mức lương cạnh tranh với tiềm năng tăng trưởng theo hiệu suất, cùng các khoản thưởng nóng cho thành tích xuất sắc.
-Chương trình du lịch và team-building: Các chuyến du lịch hàng năm và hoạt động team-building để bạn thư giãn và kết nối với đồng nghiệp.
-Cơ hội học hỏi và phát triển: Đào tạo chuyên môn liên tục và cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.
-Chương trình du lịch và team-building: Các chuyến du lịch hàng năm và hoạt động team-building để bạn thư giãn và kết nối với đồng nghiệp.
-Cơ hội học hỏi và phát triển: Đào tạo chuyên môn liên tục và cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đậm BNS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI