Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 73 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến

Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo

Theo dõi và báo cáo về các chỉ số KPI của chiến dịch marketing

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường

Phối hợp với các bộ phận khác như content, design để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn

Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo ROI tối ưu

Cập nhật các xu hướng và công cụ mới trong lĩnh vực digital marketing

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tử Tế. Chủ động, ham học hỏi

Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online

Tại Công Ty TNHH Đậm BNS Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương hấp dẫn từ 8-25 triệu đồng/tháng và thưởng vượt trội: Mức lương cạnh tranh với tiềm năng tăng trưởng theo hiệu suất, cùng các khoản thưởng nóng cho thành tích xuất sắc.

-Chương trình du lịch và team-building: Các chuyến du lịch hàng năm và hoạt động team-building để bạn thư giãn và kết nối với đồng nghiệp.

-Cơ hội học hỏi và phát triển: Đào tạo chuyên môn liên tục và cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đậm BNS

