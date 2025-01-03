Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Đậm BNS
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công Ty TNHH Đậm BNS

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đậm BNS

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 73 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến
Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và báo cáo về các chỉ số KPI của chiến dịch marketing
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường
Phối hợp với các bộ phận khác như content, design để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn
Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo ROI tối ưu
Cập nhật các xu hướng và công cụ mới trong lĩnh vực digital marketing

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tử Tế. Chủ động, ham học hỏi
Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online

Tại Công Ty TNHH Đậm BNS Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương hấp dẫn từ 8-25 triệu đồng/tháng và thưởng vượt trội: Mức lương cạnh tranh với tiềm năng tăng trưởng theo hiệu suất, cùng các khoản thưởng nóng cho thành tích xuất sắc.
-Chương trình du lịch và team-building: Các chuyến du lịch hàng năm và hoạt động team-building để bạn thư giãn và kết nối với đồng nghiệp.
-Cơ hội học hỏi và phát triển: Đào tạo chuyên môn liên tục và cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đậm BNS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đậm BNS

Công Ty TNHH Đậm BNS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 93/30 Hoàng Hoa Thám Phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

