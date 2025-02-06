Tuyển Nhân viên Marketing CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 111 Kim Đồng

- Hưng Bình, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy sản phẩm hàng tiêu dùng đóng gói từ 6 tháng trở lên với ngân sách lớn

Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8 - 15 triệu + Thưởng KPIs hàng tháng khi chạy mức ngân sách/ doanh thu dưới 50% (Thu nhập trung bình > 30 Triệu/ Tháng)
Được đào tạo các khóa học nâng cao, Cơ hội thăng tiến vị trí Trưởng phòng Marketing, Giám Đốc Marketing.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (Du lịch, Party, thưởng Lễ Tết,....)
Lương tháng thứ 13
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Sếp trẻ, giỏi, có Tâm, có Tầm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 111 Kim Đồng Hưng Phúc Vinh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

