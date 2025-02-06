Tuyển Nhân viên Marketing CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 111 Kim Đồng - Hưng Bình, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy sản phẩm hàng tiêu dùng đóng gói từ 6 tháng trở lên với ngân sách lớn

Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8 - 15 triệu + Thưởng KPIs hàng tháng khi chạy mức ngân sách/ doanh thu dưới 50% (Thu nhập trung bình > 30 Triệu/ Tháng)

Được đào tạo các khóa học nâng cao, Cơ hội thăng tiến vị trí Trưởng phòng Marketing, Giám Đốc Marketing.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (Du lịch, Party, thưởng Lễ Tết,....)

Lương tháng thứ 13

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Sếp trẻ, giỏi, có Tâm, có Tầm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin