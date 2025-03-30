Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 ngõ 28 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phân tích thị trường, hỗ trợ tìm kiếm và xác định nhu cầu học các môn Toán, Văn, Anh của học sinh cấp THCS.

Phối hợp triển khai các chiến dịch tư vấn tuyển sinh hiệu quả.

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện thường niên cho trung tâm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Có kiến thức về Digital Marketing: thiết kế banner, biên tập ảnh/video, viết content, chạy quảng cáo (Facebook/Google…).

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức sự kiện.

Năng động, chịu khó, cầu tiến, có khả năng giao tiếp tốt và có tố chất lãnh đạo (cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng phòng).

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.

Khả năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và làm việc hiệu quả dưới áp lực công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, cam kết làm việc lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (lương cứng từ 9-12tr), kèm theo các khoản thưởng theo hiệu quả công việc và sáng kiến đóng góp.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bao gồm BHXH, BHTN, chế độ thai sản và lương tháng 13.

Các phúc lợi khác: Ăn trưa, gửi xe, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ theo quy định công ty.

Cơ hội được đào tạo chuyên sâu trong môi trường làm việc năng động, giúp bạn phát triển sự nghiệp.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp trung và cao.

