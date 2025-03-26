Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
- Hà Nội:
- 13th Floor, Tower A, Song Đa Building, Pham Hung Street, My Đinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Sử dụng các công cụ tiếp thị số để quảng bá hình ảnh sản phẩm/công ty, tương tác với đối tượng khách hàng tiềm năng để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các nền tảng mạng xã hội
Quản lý các kênh truyền thông xã hội, đặc biệt là Tiktok: lên nội dung, kịch bản video, nắm bắt xu hướng theo từng giai đoạn, tương tác với khách hàng và theo dõi các chỉ số hiệu suất
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty
Phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng về dịch vụ và triển khai phần mềm.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tiếng Anh tốt
Nhiệt tình, năng động, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên có thể làm full time.
Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Tham gia vào các hoạt động nội bộ theo chính sách của công ty
Hỗ trợ xác nhận thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
