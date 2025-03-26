Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 13th Floor, Tower A, Song Đa Building, Pham Hung Street, My Đinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sử dụng các công cụ tiếp thị số để quảng bá hình ảnh sản phẩm/công ty, tương tác với đối tượng khách hàng tiềm năng để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty thông qua các nền tảng mạng xã hội
Quản lý các kênh truyền thông xã hội, đặc biệt là Tiktok: lên nội dung, kịch bản video, nắm bắt xu hướng theo từng giai đoạn, tương tác với khách hàng và theo dõi các chỉ số hiệu suất
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty
Phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng về dịch vụ và triển khai phần mềm.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Sinh viên có nhu cầu kiến tập, thực tập ngành marketing, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tiếng Anh tốt
Nhiệt tình, năng động, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên có thể làm full time.

Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 2tr - 3 tr/tháng + thưởng KPI
Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Tham gia vào các hoạt động nội bộ theo chính sách của công ty
Hỗ trợ xác nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, 113 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

