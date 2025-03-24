Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô S5 - 11 Cụm sản xuất làng nghề tập trung Triều Khúc - Tân Triều - Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả.

- Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông xã hội và website, đảm bảo thông điệp thương hiệu nhất quán.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing thông qua các chỉ số KPI và báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện nhằm phát triển thương hiệu của khách hàng;

- Thực hiện thiết kế các sản phẩm truyền thông đa phương tiện bao gồm: 2D, video, flash, slide trình chiếu, template email marketing…

- Dựng các video về sản phẩm, tạo hiệu ứng bằng 3D và After Effect cho video thêm sinh động.

- Thiết kế hình ảnh cho kênh truyền thông website, digital: Thiết kế Cover, banner, Avata Facebook, website, biên tập hình ảnh theo yêu cầu…

- Lên ý tưởng/concept cho các dự án sáng tạo dựa trên các nguyên tắc và xu hướng thiết kế.

- Tổ chức ghi tư liệu hình ảnh & video, biên tập và đăng tải lên website, mạng xã hội

- Lên ý tưởng và sử dụng ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào các chiến dịch truyền thông, marketing và tổ chức sự kiện.

- Kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các phương tiện truyền thông

- Quay, dựng biên tập video, tạo hiệu ứng

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến truyền thông đa phương tiện do quản lý yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm chính việc triển khai, giám sát các hoạt động sử dụng hình ảnh thương hiệu trên nền tảng Digital

- Có trách nhiệm báo cáo hàng tuần, tháng, năm cho quản lý. Báo cáo bất thường khi được yêu cầu.

- Một số công việc khác liên quan công việc do quản lý giao.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng.

- Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và quản lý chiến dịch marketing trực tuyến (Google Analytics, Facebook Ads, SEO).

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

- Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và phát triển nội dung marketing hấp dẫn.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

- Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng năm dựa trên kết quả công việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa trong giờ làm việc.

- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.

