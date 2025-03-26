Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Vị An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết bài, làm ảnh marketing cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Facebook.

Tương tác với khách hàng trong bài viết, inbox.

Sáng tạo nội dung seeding quảng bá sản phẩm, dịch vụ của nhà hàng.

Thảo luận và trả lời khách hàng trên những tài khoản mxh được phụ trách

Hỗ trợ các công việc khác theo hướng dẫn của leader.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành marketing/ truyền thông hoặc có đam mê, mong muốn học hỏi và định hướng marketing.

Tư duy ngôn ngữ linh hoạt, đa dạng, trình bày khoa học.

Có khả năng làm ảnh đơn giản bằng Canva, pts.

Khả năng làm được nhiều việc, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Khả năng làm việc nhóm tốt. Không ngại giao tiếp.

Có laptop và thao tác tin học văn phòng thành thạo.

Tại Hộ kinh doanh Vị An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 – 10 triệu.

Đóng BHXH, BHYT.

Có 12 ngày phép/1 năm.

Được đào tạo kiến thức hàng tháng, hàng quý.

Thưởng tháng 13 cuối năm.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong suốt quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Vị An

