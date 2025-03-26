Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Vị An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ kinh doanh Vị An
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 145 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Viết bài, làm ảnh marketing cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Facebook.
Tương tác với khách hàng trong bài viết, inbox.
Sáng tạo nội dung seeding quảng bá sản phẩm, dịch vụ của nhà hàng.
Thảo luận và trả lời khách hàng trên những tài khoản mxh được phụ trách
Hỗ trợ các công việc khác theo hướng dẫn của leader.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành marketing/ truyền thông hoặc có đam mê, mong muốn học hỏi và định hướng marketing.
Tư duy ngôn ngữ linh hoạt, đa dạng, trình bày khoa học.
Có khả năng làm ảnh đơn giản bằng Canva, pts.
Khả năng làm được nhiều việc, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Khả năng làm việc nhóm tốt. Không ngại giao tiếp.
Có laptop và thao tác tin học văn phòng thành thạo.
Tại Hộ kinh doanh Vị An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8 – 10 triệu.
Đóng BHXH, BHYT.
Có 12 ngày phép/1 năm.
Được đào tạo kiến thức hàng tháng, hàng quý.
Thưởng tháng 13 cuối năm.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong suốt quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Vị An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
