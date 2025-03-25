Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 255B đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mại…. phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và khách hàng đưa ra ý tưởng marketing;

Lên ý tưởng nội dung, ý tưởng về hình ảnh, lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm Công ty

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng theo ngân sách được duyệt;

Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

Có kinh nghiệm thực tế chạy các lĩnh vực chuyên môn liên quan: Shopee, Lazada, TikTok, Zalo Ads, Google Ads, Content Marketing, SEO…

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Có sáng tạo, nhiều ý tưởng đột phá và khả năng biến ý tưởng thành các chiến dịch cụ thể

Có kiến thức về Digital Marketing, cập nhập các xu hướng mới của ngành, biết sử dụng công nghệ AI vào công việc, có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các chiến dịch truyền thông.

Có tư duy thiết kế, thành thạo trong tổ chức đội nhóm đảm bảo các sản phẩm truyền thông (video, post, photo...) chất lượng, hiệu quả cao.

Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các kênh Social MKT (Facebook, Tiktok); mạnh về kĩ năng content, kĩ năng chạy Ads, build kênh Tiktok , triển khai chiến dịch SEO Website, quản lý đội ngũ MKT.

Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

LC: Upto 10M + thưởng KPI

Nghỉ T7, CN

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ các chế độ BH khi chuyển chính thức

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm, party sinh nhật hàng tháng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin