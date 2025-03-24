Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tạo & duy trì nguồn cấp dữ liệu;

HLC01 – Tiếp thị lại;

HLC02 – Tìm kiếm;

HLC03 – Shopping;

HLC04 – Shopping net

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing & các ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương;

Có kiến thức cơ bản về marketing online và quảng cáo.

Hiểu biết về các nền tảng quảng cáo Facebook, Google Ads.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu quảng cáo.

Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12tr

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Thưởng quý, thưởng năm

Du lịch, teambuilding hàng năm

Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty: Thưởng lễ, Tết, BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long

