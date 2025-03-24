Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 94 Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tạo & duy trì nguồn cấp dữ liệu;
HLC01 – Tiếp thị lại;
HLC02 – Tìm kiếm;
HLC03 – Shopping;
HLC04 – Shopping net

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing & các ngành liên quan
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương;
Có kiến thức cơ bản về marketing online và quảng cáo.
Hiểu biết về các nền tảng quảng cáo Facebook, Google Ads.
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu quảng cáo.

Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9-12tr
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Thưởng quý, thưởng năm
Du lịch, teambuilding hàng năm
Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty: Thưởng lễ, Tết, BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 94 Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

