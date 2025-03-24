Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 32 ngách 12 ngõ 376 Đường Bưởi – Ba Đình – HN, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đánh giá, phân tích insight của nhóm đối tượng mục tiêu cũng như nhóm đối tượng tiềm năng.

- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo online: Facebook, Tiktok,… và các kênh quảng cáo digital khác.

- Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh, video cho các chiến dịch digital marketing.

- Thực hiện các công việc liên quan tới tối ưu kênh.

- Viết báo cáo đo lường số liệu, tổng kết chiến dịch, rút ra những bài học cho những chiến dịch sau.

- Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận, phòng ban liên đới để xây dựng chiến lược dựa trên những mục tiêu chung.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng

- Có kiến thức thực tiễn về quảng cáo online (Facebook Ads, Tiktok Ads,...)

- Thành thạo các công cụ đo lường của từng kênh.

- Có tính tự giác, tự học hỏi, cầu thị, lắng nghe

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp năng động, team work tốt

- Khả năng linh hoạt về khối lượng công việc và làm việc dưới áp lực.

Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ T2 đến T6 hàng tuần, sáng từ 8h-12h, chiều từ 13h-17h

- Nghỉ Lễ, tết theo đúng quy định, thưởng lương tháng 13, thưởng quý/năm

- Du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ

- Môi trường trẻ trung, thoải mái, hoà đồng..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.