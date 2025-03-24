Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international
- Hà Nội:
- Số 32 ngách 12 ngõ 376 Đường Bưởi – Ba Đình – HN, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Đánh giá, phân tích insight của nhóm đối tượng mục tiêu cũng như nhóm đối tượng tiềm năng.
- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo online: Facebook, Tiktok,… và các kênh quảng cáo digital khác.
- Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh, video cho các chiến dịch digital marketing.
- Thực hiện các công việc liên quan tới tối ưu kênh.
- Viết báo cáo đo lường số liệu, tổng kết chiến dịch, rút ra những bài học cho những chiến dịch sau.
- Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận, phòng ban liên đới để xây dựng chiến lược dựa trên những mục tiêu chung.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức thực tiễn về quảng cáo online (Facebook Ads, Tiktok Ads,...)
- Thành thạo các công cụ đo lường của từng kênh.
- Có tính tự giác, tự học hỏi, cầu thị, lắng nghe
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp năng động, team work tốt
- Khả năng linh hoạt về khối lượng công việc và làm việc dưới áp lực.
Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ Lễ, tết theo đúng quy định, thưởng lương tháng 13, thưởng quý/năm
- Du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ
- Môi trường trẻ trung, thoải mái, hoà đồng..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international
