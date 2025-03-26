Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Trần Bình - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá trên TikTok và Instagram cho thị trường quốc tế.

Nghiên cứu xu hướng, hành vi người dùng trên các nền tảng mạng xã hội và đề xuất các chiến lược nội dung phù hợp.

Xây dựng nội dung sáng tạo, viral, phù hợp với từng thị trường mục tiêu.

Tối ưu hóa quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất về tương tác và chuyển đổi.

Cập nhật các xu hướng mới và áp dụng vào chiến lược marketing.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt trên nền tảng TikTok và Instagram.

Hiểu biết sâu về thuật toán, cách thức hoạt động và các công cụ quảng cáo trên TikTok và Instagram.

Có kinh nghiệm làm việc với các thị trường quốc tế (ưu tiên khu vực Châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á).

Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quảng cáo.

Tiếng anh tốt

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 20 trđ/tháng + Phụ cấp

Lương Review 2 lần/năm

Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm

Làm việc tại môi trường thoải mái, trẻ trung, chuyên nghiệp khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.

Các chế độ chính sách đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép…

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Giờ làm việc: từ 8h00 - 17h30.

Du lịch công ty hàng năm; team building (2 lần/năm) và nhiều sự kiện hoạt động thú vị khác.

Tea-break: Ăn vặt, cafe free tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE

