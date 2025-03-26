Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 99 Trần Bình
- Mỹ Đình 2
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá trên TikTok và Instagram cho thị trường quốc tế.
Nghiên cứu xu hướng, hành vi người dùng trên các nền tảng mạng xã hội và đề xuất các chiến lược nội dung phù hợp.
Xây dựng nội dung sáng tạo, viral, phù hợp với từng thị trường mục tiêu.
Tối ưu hóa quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất về tương tác và chuyển đổi.
Cập nhật các xu hướng mới và áp dụng vào chiến lược marketing.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt trên nền tảng TikTok và Instagram.
Hiểu biết sâu về thuật toán, cách thức hoạt động và các công cụ quảng cáo trên TikTok và Instagram.
Có kinh nghiệm làm việc với các thị trường quốc tế (ưu tiên khu vực Châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á).
Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quảng cáo.
Tiếng anh tốt
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương up to 20 trđ/tháng + Phụ cấp
Lương Review 2 lần/năm
Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm
Làm việc tại môi trường thoải mái, trẻ trung, chuyên nghiệp khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.
Các chế độ chính sách đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép…
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Giờ làm việc: từ 8h00 - 17h30.
Du lịch công ty hàng năm; team building (2 lần/năm) và nhiều sự kiện hoạt động thú vị khác.
Tea-break: Ăn vặt, cafe free tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
