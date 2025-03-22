Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Hoạt động đội nhóm, đóng góp ý kiến và xây dựng ý tưởng để tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả

Liên hệ với các bên cung cấp triển khai chiến dịch quảng cáo

Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo), Google, Youtube, Cốc cốc,...

Quản lý, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Tổ chức đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch Marketing để có phương án điều chỉnh và triển khai những hoạt đồng truyền thông/ quảng cáo trong tương lai.

Nhận kế hoạch Marketing từ cấp trên, triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả chiến dịch với cấp trên.