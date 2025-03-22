Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
- Hà Nội: Số 12 Đường Louis XVI, KĐT Louis Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hoạt động đội nhóm, đóng góp ý kiến và xây dựng ý tưởng để tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả
Liên hệ với các bên cung cấp triển khai chiến dịch quảng cáo
Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo), Google, Youtube, Cốc cốc,...
Quản lý, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Tổ chức đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch Marketing để có phương án điều chỉnh và triển khai những hoạt đồng truyền thông/ quảng cáo trong tương lai.
Nhận kế hoạch Marketing từ cấp trên, triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả chiến dịch với cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học chính quy, chuyên ngành Marketing.
Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương.
Hoạt bát, năng động, bản lĩnh, chịu khó và cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
