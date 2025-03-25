Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành hàng thực phẩm chức năng trên các nền tảng mạng xã hội.

Phân tích hành vi và sở thích của khách hàng mục tiêu, đề xuất chiến lược tiếp cận phù hợp.

Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết trên Facebook, TikTok bao gồm mục tiêu, ngân sách, lịch trình nội dung, phương pháp đo lường hiệu quả.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo chiến dịch Marketing hỗ trợ tối đa mục tiêu doanh số.

Phối hợp với bộ phận Content, Thiết kế để lên ý tưởng và sản xuất nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và khách hàng mục tiêu.

Đa dạng hóa nội dung (bài viết, hình ảnh, video, livestream, minigame, v.v.) để tăng mức độ tương tác.

Quản lý lịch trình đăng bài, đảm bảo nội dung luôn cập nhật và tuân thủ quy chuẩn thương hiệu.

Theo dõi, phản hồi kịp thời các bình luận, tin nhắn của khách hàng trên Facebook, TikTok.

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động tương tác.

Kiểm soát nội dung cộng đồng, đảm bảo không có phản hồi tiêu cực ảnh hưởng đến thương hiệu.

Lên kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, tối ưu chi phí và hiệu suất.

Theo dõi, đo lường các chỉ số hiệu quả (lượt xem, tương tác, chuyển đổi, doanh thu), báo cáo định kỳ và đề xuất cải tiến.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng để triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng.

Tìm kiếm, hợp tác với Influencers, KOLs, KOC trong ngành thực phẩm chức năng để tăng cường nhận diện thương hiệu.

Theo dõi các xu hướng Marketing trên mạng xã hội, đặc biệt trong ngành thực phẩm chức năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo và phát triển thương hiệu trên Facebook, TikTok, ưu tiên ngành thực phẩm chức năng.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ đo lường Digital Marketing.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản 8 triệu + Hoa hồng (thu nhập 15-30 triệu)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN); Công ty đài thọ bữa ăn trưa, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,…

Thưởng theo hiệu suất công việc, doanh số, các dịp lễ, Tết.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Đào tạo nâng cao chuyên môn, tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO

