Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Sách Giáo Dục Thông Minh Smartcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Hoa Đăng, Số 290 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

1.Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing:

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing:

Xây dựng kế hoạch marketing theo tháng, quý, năm theo định hướng của công ty.

Triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ trên các kênh phù hợp.

2.Quản lý và phát triển nội dung:

Quản lý và phát triển nội dung:

Viết bài, quản lý nội dung trên fanpage, kênh tiktok, shopee…

Phối hợp với team thiết kế để tạo ra nội dung hấp dẫn.

3.Quảng cáo và truyền thông:

Quảng cáo và truyền thông:

Chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok và các nền tảng khác (Chưa biết sẽ được hướng dẫn)

Theo dõi, tối ưu chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình quảng bá thương hiệu.

4.Nghiên cứu thị trường và đối thủ:

Nghiên cứu thị trường và đối thủ:

Theo dõi, phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng.

Đề xuất chiến lược marketing phù hợp để gia tăng hiệu quả

5.Báo cáo và đánh giá:

Báo cáo và đánh giá:

Theo dõi, đo lường hiệu quả các hoạt động marketing.

Lập báo cáo định kỳ và đề xuất cải thiện.

6.Đóng góp ý kiến và hành động vì mục tiêu chung của công ty.

Đóng góp ý kiến và hành động vì mục tiêu chung của công ty.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 23-25 tuổi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế,…

Có kinh nghiệm từ 6 tháng -1 năm trong lĩnh vực Marketing.

Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có tư duy marketing nhạy bén.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục: sách, sản phẩm trí tuệ, khóa học...

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Sách Giáo Dục Thông Minh Smartcom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 10- 12 triệu theo năng lực + thưởng doanh số + thưởng nóng + thưởng chuyên cần + phụ cấp ăn trưa + hỗ trợ gửi xe. (Tổng thu nhập 12 - 50 triệu++)

Sản phẩm sạch, mang lại giá trị cho xã hội.

Thưởng vào các dịp lễ lớn ( 30/4,1/5,2/9, Tết dương lịch/ Âm lịch)

Chế độ nghỉ phép 24 ngày phép/năm , du lịch, teambuilding hàng năm......

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước.

Được đào tạo, thường xuyên tham gia các khóa học để cập nhật xu hướng, nâng cao kỹ năng chuyên môn: khóa quay dựng video, học và sử dụng AI,.....

Được đào tạo, thường xuyên tham gia các khóa học để cập nhật xu hướng, nâng cao kỹ năng chuyên môn: khóa quay dựng video, học và sử dụng

AI,.....

Sếp trẻ, luôn lắng nghe ý kiến và tôn trọng nhân sự.

Môi trường làm việc gen Z năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Sách Giáo Dục Thông Minh Smartcom

