Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ZENO MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà Vạn Phúc Building, HH04 Tố Hữu Hà Đông , Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xây dựng chiến lược quảng cáo phù hợp với mục tiêu kinh doanh củakhách hàng trên nền tảng TikTok.
Tạo và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo, bao gồm lựa chọn đối tượng, ngân sách, thời gian và các dạng quảng cáo phù hợp.
Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu để thiết kế quảng cáo hiệu quả và thu hút sự chú ý của người dùng TikTok.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ứng viên có sẵn laptop cá nhân phục vụ công việc
Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên nền tảng TikTok.
Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL Thì Được Hưởng Những Gì
Phạm vi thu nhập: 12.000.000-20.000.000VNĐ ( Lương cơ bản tự deal:8.000.000 đ/tháng + COM+ chuyên cần)
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương
Hưởng toàn bộ phúc lợi về nghỉ lễ, thai sản, hiếu hỉ, nghỉ phép,......
Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
