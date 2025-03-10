Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ZENO MALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Vạn Phúc Building, HH04 Tố Hữu Hà Đông , Hà Nội, Quận Hà Đông

Xây dựng chiến lược quảng cáo phù hợp với mục tiêu kinh doanh củakhách hàng trên nền tảng TikTok.

Tạo và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo, bao gồm lựa chọn đối tượng, ngân sách, thời gian và các dạng quảng cáo phù hợp.

Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu để thiết kế quảng cáo hiệu quả và thu hút sự chú ý của người dùng TikTok.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ứng viên có sẵn laptop cá nhân phục vụ công việc

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên nền tảng TikTok.

Tại CÔNG TY TNHH ZENO MALL Thì Được Hưởng Những Gì

Phạm vi thu nhập: 12.000.000-20.000.000VNĐ ( Lương cơ bản tự deal:8.000.000 đ/tháng + COM+ chuyên cần)

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương

Hưởng toàn bộ phúc lợi về nghỉ lễ, thai sản, hiếu hỉ, nghỉ phép,......

Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.

