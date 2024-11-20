Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PTE APAC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tòa nhà Indochina Riverside, Đà Nẵng

1./ Về quản lý team Marketing:

- Xây dựng chiến lược marketing cho team theo từng mục tiêu: Branding và performance.

- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình Marketing, truyền thông, quảng cáo qua các kênh online và sử dụng công nghệ truyền thông số: website, facebook, wordpress, email, SMS…hoặc các hoạt động SEO, SEM, Google adwords. Triển khai theo từng giai đoạn: Quý/ tháng.

- Phân công công việc cho từng vị trí trong team

- Hỗ trợ và kết nối các task trong team.

- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của team với cấp trên.

- Hỗ trợ theo dõi và phân bổ ngân sách cho các chiến dịch MKT.

2/. Về Chuyên môn:

- Quản lý nội dung số: website, blog, và mạng xã hội.

- Quản lý các kênh truyền thông xã hội.

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động digital Marketing

- Thống kê, triển khai và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu.

- Tìm hiểu thị trường bằng các công cụ đo lường, dựa vào thị trường để đưa ra các kế hoạch MKT

- Lập báo cáo đánh giá mức độ hiệu quả sau các chiến dịch qua các chỉ số (CiR, CAC, CPC, CPM, CPR, CPS…) Báo cáo chỉ số và kết quả thực hiện của BP Marketing.

- Hỗ trợ công tác thiết kế các nội dung truyền thông.

- Lên Kế hoạch và phối hợp tổ chức các sự kiện offline tại chi nhánh.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Marketing.

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (làm việc trực tiếp với CEO người Úc).

- Yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng làm mảng Giáo dục và mạnh về mảng Digital Marketing. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Social Media.

- Có kỹ năng giao tiếp và quản trị mối quan hệ.

- Có khả năng quản lý đội nhóm.

- Có kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực Marketing dịch vụ và giáo dục

- Giờ làm việc : 8h-17h ; Thứ Hai – Thứ Sáu

Tăng lương hằng năm dựa trên kết quả công việc

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH với mức đóng full lương

