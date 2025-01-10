Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Vinabook làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Vinabook
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công ty TNHH MTV Vinabook

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH MTV Vinabook

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Tầng 5 Tòa Nhà Việt Á, 35 Cao Thắng,Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết bài quảng cáo, bài PR và bán sản phẩm (bao gồm viết nội dung, làm hình hoặc video)
- Theo dõi tối ưu quảng cáo Google Ads và remarketing.
- Lên kế hoạch triển khai các chiến dịch marketing.
- Xử lý kỹ thuật liên quan đến Website (wordpress).
- Sáng tạo nội dung và ý tưởng quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: không cần bằng cấp (miễn ham học hỏi là được).
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực marketing.
- Có kinh nghiệm quản lý website (wordpress); Biết chạy Google Ads.
- Có khả năng viết nội dung, PR, bán hàng.
- Hiểu biết các công cụ đo lường
- Học hỏi và update kiến thức mới thường xuyên
- Năng động, tư duy sáng tạo, cởi mở, hòa đồng và chủ động trong công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Tại Công ty TNHH MTV Vinabook Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vinabook

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Vinabook

Công ty TNHH MTV Vinabook

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35 Cao Thắng,Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

