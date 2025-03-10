Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tối ưu performance (view, tương tác,...) của các video trên các kênh/ trang thuộc nền tảng Facebook, tiktok.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai content video, bài viết trên kênh/trang Facebook/tiktok để tiếp cận đối tượng rộng hơn
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ về nội dung, hình ảnh, tương tác, video...
- Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh, đưa ra report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh.
- Các công việc khác theo phân công của leader.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển Fanpage
- Có kinh nghiệm lĩnh vực Digital Marketing chuyên về mảng Fanpage Facebook
- Am hiểu các tool, công cụ hỗ trợ cho công việc
- Nhiệt tình, trung thực, chân thành, trách nhiệm, có kỷ luật, đạo đức tốt, tự tin, năng động.
Tại CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập theo thoả thuận
- Làm việc trong môi trường năng động
- Làm việc online
- Nhận giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
