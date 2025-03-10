Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tối ưu performance (view, tương tác,...) của các video trên các kênh/ trang thuộc nền tảng Facebook, tiktok.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai content video, bài viết trên kênh/trang Facebook/tiktok để tiếp cận đối tượng rộng hơn

- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ về nội dung, hình ảnh, tương tác, video...

- Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh, đưa ra report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh.

- Các công việc khác theo phân công của leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển Fanpage

- Có kinh nghiệm lĩnh vực Digital Marketing chuyên về mảng Fanpage Facebook

- Am hiểu các tool, công cụ hỗ trợ cho công việc

- Nhiệt tình, trung thực, chân thành, trách nhiệm, có kỷ luật, đạo đức tốt, tự tin, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo thoả thuận

- Làm việc trong môi trường năng động

- Làm việc online

- Nhận giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin