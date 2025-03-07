Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH BSIE Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH BSIE Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH BSIE Media
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH BSIE Media

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH BSIE Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Tòa nhà Misa Building

- 188 đường 30 Tháng 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh
Edit video cơ bản
Viết nội dung
Post bài chăm sóc các kênh social media

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng dùng công cụ thiết kế hình ảnh, edit video căn bản (Canva,..)
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành E-commerce là một lợi thế
Tiếng Anh đọc viết tốt
Sử dụng thành thạo các AI về content, tạo hình ảnh, video (Midjourney, Chatgpt, Deepseek, Grok, Capcut...)
Có khả năng sáng tạo và tư duy
Có tinh thần ham học hỏi, tìm tòi và khám phá những cái mới
Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ deadline (thời hạn)

Tại Công Ty TNHH BSIE Media Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:
Trợ cấp thực tập. (Thương lượng về mức lương khi phỏng vấn tùy vào thời lượng có thể làm việc tại công ty)
Phụ cấp ăn trưa
Các thiết bị làm việc được trang bị đầy đủ.
Cơ hội học hỏi, phát triển:
Được tham gia vào các buổi training nội bộ về kỹ năng/ chuyên môn.
Được tạo điều kiện và hỗ trợ một phần/ toàn phần chi phí học tập khi tham gia các khóa đào tạo online/offline bên ngoài.
Có cơ hội phát triển và học hỏi nhiều kiến thức về kinh doanh và marketing.
Được kèm cặp trực tiếp bởi leader gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp bạn học hỏi và phát triển đúng hướng trong ngành.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động:
Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở, mọi ý kiến đều được lắng nghe và ghi nhận bởi sếp và đồng nghiệp
Khu vực giải trí: giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Khu pantry tiện nghi: máy pha cà phê, lò vi sóng, tủ lạnh để bạn thỏa sức ăn uống.
Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, năng động và sẵn sàng giúp đỡ.
Các hoạt động hấp dẫn: Teambuilding, các CLB thể thao, tiệc cuối năm, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BSIE Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH BSIE Media

Công Ty TNHH BSIE Media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, khu văn phòng, tòa CT2-C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

