Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH BSIE Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tòa nhà Misa Building - 188 đường 30 Tháng 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh

Edit video cơ bản

Viết nội dung

Post bài chăm sóc các kênh social media

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng dùng công cụ thiết kế hình ảnh, edit video căn bản (Canva,..)

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành E-commerce là một lợi thế

Tiếng Anh đọc viết tốt

Sử dụng thành thạo các AI về content, tạo hình ảnh, video (Midjourney, Chatgpt, Deepseek, Grok, Capcut...)

Có khả năng sáng tạo và tư duy

Có tinh thần ham học hỏi, tìm tòi và khám phá những cái mới

Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ deadline (thời hạn)

Tại Công Ty TNHH BSIE Media Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:

Trợ cấp thực tập. (Thương lượng về mức lương khi phỏng vấn tùy vào thời lượng có thể làm việc tại công ty)

Phụ cấp ăn trưa

Các thiết bị làm việc được trang bị đầy đủ.

Cơ hội học hỏi, phát triển:

Được tham gia vào các buổi training nội bộ về kỹ năng/ chuyên môn.

Được tạo điều kiện và hỗ trợ một phần/ toàn phần chi phí học tập khi tham gia các khóa đào tạo online/offline bên ngoài.

Có cơ hội phát triển và học hỏi nhiều kiến thức về kinh doanh và marketing.

Được kèm cặp trực tiếp bởi leader gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp bạn học hỏi và phát triển đúng hướng trong ngành.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động:

Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở, mọi ý kiến đều được lắng nghe và ghi nhận bởi sếp và đồng nghiệp

Khu vực giải trí: giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Khu pantry tiện nghi: máy pha cà phê, lò vi sóng, tủ lạnh để bạn thỏa sức ăn uống.

Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, năng động và sẵn sàng giúp đỡ.

Các hoạt động hấp dẫn: Teambuilding, các CLB thể thao, tiệc cuối năm, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BSIE Media

