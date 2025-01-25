Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 1454 - 1455 Me Linh Street, Liên Chiểu, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổ chức các sự kiện và hoạt động quảng cáo truyền thống. Setup sân khấu, trang thiết bị cho sự kiện và các hoạt động tại trung tâm

Đảm bảo sự hiệu quả của các chiến dịch marketing qua các kênh offline như địa điểm trưng bày, sự kiện tổ chức ngoài trời, và các phương tiện truyền thông offline khác.

Triển khai các hoạt động MKT offline đa kênh nhằm mục đích chăm sóc học viên, truyền thông, đưa khách hàng tiềm năng đến công ty...

Nghiên cứu & khảo sát thị trường nhằm đưa ra các thông tin cải tiến sản phẩm/phát triển sản phẩm mới

Thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và sản phẩm của công ty (Website, Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Name card, Presentation, Promotion ...)

Phối hợp với nhân sự phòng Marketing xây dựng ý tưởng, concept hình ảnh/video sản phẩm, thực hiện chụp/quay và chỉnh sửa hình ảnh/video sản phẩm/mẫu theo yêu cầu.

Phối hợp cùng nhân sự phòng Marketing thực hiện lên kế hoạch, khảo sát, báo giá cho các hoạt động, chương trình, sự kiện của trung tâm

Chỉnh sửa hình ảnh, hậu kì (chỉnh màu, chỉnh thẻ)

Các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Marketing trong lĩnh vực giáo dục.

- Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức quảng cáo mới.

- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8.000.000 đến 10,000,000

- Company trip.

- Qũy sinh nhật hằng tháng.

- Môi trường năng động, đa văn hóa.

- Bonus ngày lễ.

- Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo Luật Lao động

- Hai khóa học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm cho nhân viên

- Các khóa học tiếng Anh miễn phí cho con cán bộ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẶT TRỜI HỒNG

